Madre napoletana affetta da 'sindrome di Polle' tenta di uccidere le figlie drogandole

Ha tentato di uccidere la figlia di tre anni dandole per due volte droghe e sedativi con il biberon, mentre la bimba era ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma per dei controlli. L'intervento tempestivo dei medici ha evitato la morte della bambina. Per questo una donna napoletana di 30 anni, già arrestata a gennaio e detenuta nel carcere di Benevento, è stata mandata a processo immediato con l'accusa di tentato omicidio. Lo riferisce l'Ansa.



In passato, a Napoli, la donna avrebbe tentato di avvelenare anche la figlia più piccola, di appena un anno. La bambina era allora ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli. La vicenda risale al novembre 2016 e il Tribunale per i minori di Napoli ottenne la sospensione "dell'esercizio della responsabilità genitoriale" per la donna e il marito. La donna ha somministrato alle figlie farmaci neurolettici e antiepilettici. Secondo i magistrati romani la donna potrebbe essere affetta dalla sindrome di Munchausen (detta anche di Polle) che porta i genitori ad arrecare danni ai figli.