Noemi, la madre ad Armando Del Re: "Devi marcire in galera"

La madre di Noemi, la bimba di 4 anni rimasta ferita nel corso di un agguato in piazza Nazionale lo scorso 3 maggio e da poche settimane dimessa dal Santobono, ha pubblicato un lungo post Facebook indirizzato ad Armando Del Re, l'uomo accusato – insieme al fratello Antonio, ritenuto suo complice – di aver premuto il grilletto.

“A te che hai reso in fin di vita mia figlia – ha scritto la donna – a te che mi stavi facendo perdere la cosa più cara che ho, a te che stavi distruggendo la mia famiglia, a te auguro di marcire in galera. Nemmeno 100 anni basterebbero per le sofferenze di mia figlia. Dio è grande e mi ha fatto la grazia di salvarla, mi farà anche questa. Dio è con me e mia figlia Noemi”.

Armando Del Re gli inquirenti arrivarono a pochi giorni dall'agguato, visionando le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona. L'obiettivo era Salvatore Nurcaro, 32 anni, da allora ancora in ospedale: anche lui avrebbe riconosciuto Del Re come il suo attentatore.

L'avvocato della famiglia di Noemi, Angelo Pisani, ha spiegato così il post della donna: “Vede la bimba che sta male, che sta a letto e non può muoversi, da qui la reazione. Vorrebbe si buttassero le chiavi, che Del Re avesse il massimo della pena”.