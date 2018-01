Madre e figlio trovati morti in casa: giallo sulle cause

Dramma a Pietrastornina, in provincia di Avellino, dove sono stati trovati in una abitazione di via Ottorino Rizzo, i corpi senza vita di Virginia Petrone, 72enne di Napoli e di suo figlio di 44 anni, Marco Spampinato.

Il corpo della donna è stato trovato al piano terra dell'abitazione, mentre quello del figlio al piano superiore in camera da letto. Ad effettuare la macabra scoperta, come riporta AvellinoToday, i carabinieri. A dare l'allarme gli amici di Marco, che non avevano più sue notizie. L'autopsia sui due cadaveri, attualmente nell'obitorio del Moscati di Avellino, sarà realizzata nelle prossime ore.

IPOTESI

Al momento è esclusa l'ipotesi di una morte violenta. La tesi più accreditata è quella di decesso per intossicazione da monossido di carbonio per entrambi. Non si può escludere invece la pista suicidio.