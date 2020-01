Madre e figlia dormono in auto, l'appello: "Non hanno più soldi. Sono da mesi in queste condizioni"

Appello da Pianura per aiutare madre e figlia che vivono in auto in via Monti per problemi finanziari. "Buonasera, vorrei fare una segnalazione molto grave. Ci sono due donne, mamma e figlia, che dormono da diversi mesi in auto in via Monti. Non hanno più una casa, nè un lavoro e di conseguenza sono senza soldi. Con queste serate e notti gelide loro due sono lì dentro a dormire: è pazzesco! Qualcuno di buon cuore durante la giornata le ospita a casa per un piatto caldo. Dopo però di sera ritornano in auto. C’è qualcuno che di mattina gli porta in auto del latte caldo per riscaldarle. Faccio un appello affinché qualcuno possa aiutare queste due donne. Spero tanto nella grande generosità dei pianuresi. Spero che dopo aver letto questo mio appello qualcuno possa fare un’opera buona. Io personalmente non posso ospitarle, non ho la possibilità. Intanto condividete sperando che l’appello arrivi a qualche amministratore locale che contatti le due donne e intervenga a loro favore. Per favore aiutiamole, condividete. Grazie di cuore".

E' il post pubblicato dalla pagina Facebook "Pianura e dintorni" da una lettrice.