"Mia madre ha il Coronavirus, devo ritirare la sua pensione": ma era un trucco per saltare la fila

Un singolare episodio è avvenuto ad Acerra, in provincia di Napoli, all'interno di un ufficio postale. "Mia madre ha il Coronavirus, devo ritirare la sua pensione", la scusa accampata da una donna per saltare la fila ed evitare di aspettare il proprio turno.

L'affermazione ha scatenato il panico tra i presenti, che hanno cominciato ad uscire dall'ufficio postale. Sul posto erano presenti, però, anche due agenti della Polizia Municipale, che hanno poi accertato come nessuno dei familiari della donna fosse contagiato, nè in attesa di tampone.

La donna, una 57enne, è stata così denunciata per procurato allarme.

"Incredibile ma vero. I nostri agenti della Polizia Municipale hanno denunciato una donna per procurato allarme. Loro purtroppo non possono stare a casa, anzi sono impegnati da giorni, insieme al Nucleo comunale di Protezione Civile, dinanzi agli uffici postali, ai quali abbiamo dato anche i sistemi conta persone, per evitare assembramenti e per tenere distanti le persone. E la loro presenza ha fatto chiarezza e evitato il peggio", scrive su Facebook il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri.

