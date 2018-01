La mamma di Arturo sente Cantone: tavolo sulla legalità

Continua la battaglia in cerca di giustizia della madre di Arturo, il 17enne accoltellato a via Foria. Nel suo tentativo di smuovere le istituzioni e sensibilizzarle sul problema della violenza in città, è riuscita a parlarne anche con Raffaele Cantone. Il presidente dell'Anac ha parlato a telefono con Maria Luisa Iavarone, condividendo con lei le preoccupazioni per la situazione attuale. «Ho sentito ieri il presidente dell'Anac Raffaele Cantone e credo che nelle prossime settimane ci sarà un tavolo di riflessione importante su quella che è la legalità in questa terra. Con il sindaco Luigi de Magistris, con il cardinale Crescenzio Sepe e con il presidente della Regione Vincenzo De Luca stringeremo un patto di solidarietà contro la criminalità a Napoli.

Io sono convinta che tutte queste manifestazioni di solidarietà, anche da parte di personaggi noti come Cantone, siano importanti». Queste le dichiarazioni della donna a Canale 9-7 Gold a cui ha aggiunto. «Io intanto non mollo Ci metto la faccia perché mio figlio deve frequentare il territorio e vivere la scuola perché la sua battaglia è la mia battaglia. La scorta? Quella migliore è una grande comunicazione spinta e dei riflettori sempre accesi così come sono adesso. Ho costruito uno scudo attorno ad Arturo e ai napoletani per bene».