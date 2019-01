Partorisce un bambino e poi lo abbandona in ospedale

Un neonato è stato abbandonato nel reparto di neonatologia dell'ospedale San Leonardo di Castellammare. Il piccolo è stato partorito da una donna che poi è scomparsa, abbandonandolo in reparto. Non si hanno notizie della madre le cui generalità non sono note ai medici dell'ospedale. Dovrebbe trattarsi di una donna straniera ma non vi è certezza a riguardo. La madre del bambino è scomparsa nella giornata di ieri dopo il parto e questa mattina i responsabili del reparto, non riuscendo più a rintracciarla, hanno avvertito le autorità competenti.

LE CONDIZIONI DEL BAMBINO

Il bambino è nato sano e del peso di tre chili. È affidato alle cure dei sanitari del nido e sono state organizzate delle raccolte tra le neo-mamme per fornirgli i beni di primo sostentamento. Sono state proprio loro a far trapelare la notizia all'esterno dell'ospedale stabiese per dare il via a una gara di solidarietà.