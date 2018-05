Qualiano: folla in delirio per la Madonna di Fatima

È stata calata da un elicottero ed accolta da una folla festante. Applausi come ad una rockstar ma a venire giù dal cielo è stata la statua della Madonna di Fatima portata a Qualiano. L'effige benedetta è stata portata al cimitero cittadino. Lì c'erano centinaia di persone ad accoglierla con in testa il sindaco Ludovico De Luca.

Il primo cittadino ha salutato l'arrivo della statua come un buon auspicio per la cittadina a nord di Napoli. La Madonna è stata poi portata in processione per tutta la città con la guida di don Lello Marino. Poi la messa nella chiesa di Santo Stefano con la successiva benedizione dei fedeli accorsi.