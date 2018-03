Madonna di Zaro, il messaggio dell'8 marzo 2018

Divulgato un nuovo messaggio della Madonna di Zaro, come ogni 8 del mese. I "seguaci" del culto, nato in seguito alle presunte apparizioni della Madonna dal 1994 nel bosco di Zaro a Ischia, attendono sempre con grande trepidazione i messaggi consegnati ogni 8 e 26 del mese dalla Madre Celeste alle due veggenti rimaste, Angela e Simona, che poi ne divulgano il contenuto su Facebook e sul sito.

La Chiesa cattolica non si è ancora espressa sui fenomeni delle apparizioni di Zaro, che sono al vaglio di una commissione ecclesiale che indaga sulla veridicità di tali apparizioni.

Questo l'ultimo messaggio diffuso dalla veggente Simona, datato 8 marzo 2018:

Ho visto Mamma di Fatima, era vestita tutta di bianco, in vita una cintura d'oro, sul capo la corona da regina e un lungo velo bianco con i bordi dorati che le arrivava fin giù ai piedi che scalzi poggiavano su di una nuvola che avvolgeva il mondo. Mamma aveva il volto triste.

Sia lodato Gesù Cristo

"Pace a voi figli miei, lasciate che la pace del Signore discenda su di voi, lasciate che vi inondi, vi riempia, vi plasmi, vi fonda: siate come argilla nelle mani del Signore, lasciatevi plasmare. Figli miei amati, il Signore Dio vi ama di un amore immenso, ognuno di voi è importante, ogni vita conta, ognuno di voi ha un posto speciale nel cuore di Dio; non temete figli miei, il cuore di Dio è immenso, c’è posto per tutti. Figli miei tanto amati, pregate, pregate sempre in maniera continua e costante per la mia amata Chiesa, per il Santo Padre".

Mentre Mamma diceva cosi, ho iniziato a vedere piazza San Pietro, dalla scalinata rotolava una corona come quella che porta Mamma sul capo e rotolando faceva un rumore cupo. Poi ho sentito un forte rombo come di terremoto e il cupolone di San Pietro spaccarsi e uscirne un immenso e denso fumo nero che avvolgeva tutta la piazza.

"Figli miei, ormai il male si è insidiato nella Chiesa. Figli miei, quando un mio figlio prediletto cade, trascina dietro a sè tante anime: pregare affinché siano buoni pastori, che sappiano custodire e proteggere il gregge del Signore. Figli miei tanto amati, pregate, partecipate alla Messa quotidiana, cibatevi del Corpo di mio Figlio, adoratelo nel Santissimo Sacramento dell’Altare; pregate figli, accostatevi ai sacramenti. Figli miei, non c’è peccato che il Signore non perdona se il vostro pentimento è vero e sincero; non temete, Egli vi aspetta a braccia aperte, lasciatelo entrare nella vostra vita. Egli vi condurrà per mano affinché non cadiate e vi condurrà salvi alla casa del cielo. Figli miei vi amo, lasciate che la pace del Signore discenda su di voi, ditegli il vostro sì con il cuore, ditegli il vostro eccomi fedele e sincero. Vi amo figli miei, vi avvolgo tutti con il mio manto. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me".