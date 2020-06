Con un machete nel supermercato, minaccia il titolare: denunciato

Era entrato in un minimarket di via Concezione a Montecalvario armato di machete. Questo il motivo per cui un 50enne, di nazionalità srilankese, è stato ieri sera denunciato dalla polizia.

Ad entrare in azione sono stati gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa.

A spiegare tutto agli agenti è stato il titolare dell’esercizio commerciale, che ha riferito loro di essere stato minacciato per futili motivi dall'uomo.

Questi è stato rintracciato in vico Lungo San Matteo, trovato in possesso dell’arma e denunciato per minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere.