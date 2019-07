I Verdi: "Macchia marrone nel mare di Posillipo"

Un improvviso temporale su Napoli non solo ha preso alla sprovvista i passanti, ma pare aver causato anche diversi problemi ambientali. Come a Posillipo, dove uno scarico intasato ha causato un enorme macchia marrone in mare. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli ha pubblicato il video dell'accaduto su Facebook: “E’ bastato un temporale estivo per creare scene da "apocalisse" a Posillipo. - ha scritto Borrelli sul suo profilo, in una nota cofirmata con il consigliere del Sole che Ride della I Municipalità Gianni Caselli - Una scalinata si è letteralmente trasformata in una cascata, inondando di acqua la strada sottostante. Purtroppo questi fenomeni sono abituali ogni qual volta piove e creano problemi anche all’economia della zona. Ne sanno qualcosa i gestori dei lidi che, all’improvviso, si sono ritrovati una chiazza di terriccio nel tratto di mare antistante la spiaggia di via Posillipo. Purtroppo la mancanza di manutenzione degli scarichi pluviali crea una serie di problemi che impattano gravemente anche sulla vita dei cittadini che si trovano a fare i conti con disagi di vario tipo. Sono anni che a Posillipo non avviene un espurgo delle caditoie e degli scarichi e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti”.