Luxuria sulle Elezioni politiche: "Si torni a parlare di omofobia e stepchild adoption"

Vladimir Luxuria, attivista per i diritti civili della comunità Lgbt, presente oggi a Napoli all'incontro "Questa casa non è un albergo riapre le porte alla città", ha affermato: "Mi auguro che in questa campagna elettorale qualcuno torni a parlare di omofobia, stepchild adoption che sono temi rimasti in sospeso. Manca ancora la questione della genitorialità e l'allargamento della legge Mancini per la violenza e l'identità di genere".

Sulle prossime elezioni politiche, l'ex deputato ha precisato: "Sono giovane non escludo che un giorno io possa tornare a fare politica attiva".