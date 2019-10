Lutto in consiglio regionale, muore ex consigliere De Rosa

Una nota del Consiglio Regionale informa che in data odierna è deceduto l'Onorevole Armando De Rosa, ex consigliere e assessore regionale. De Rosa aveva 91 anni ed è stato anche assessore regionale. Fu una figura storica della Democrazia Cristiana campana. De Rosa era il marito di Flora Beneduce, consigliere regionale in carica.

Domani i funerali, nella Chiesa di San Ciro a Vico Equense, alle ore 16:00.