Pozzuoli, lungomare inquinato: scatta il divieto di balneazione

Cattive notizie per il lungomare di Pozzuoli. Una nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Campania, che ha riscontrato un "esito sfavorevole" su campioni di acqua marina prelevati il 13 giugno scorso nella zona di via Napoli, ha portato il sindaco Vincenzo Figliolia ad emanare un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione.

Il tratto interessato è quello del lungomare, dal Rione Terra al Corso Umberto all'altezza del civico 89. L'ordinanza sarà in vigore "fino a nuova comunicazione da parte dell'Arpac".

"Mi auguro che la disposizione sia frutto di un rilievo episodico, come già avvenuto in altre circostanze, da ultimo ad Arco Felice, dove il divieto è durato meno di due settimane e poi è stato rimosso - ha detto il vicesindaco e assessore all'Ambiente Fiorella Zabatta - È importante e giusto monitorare il territorio, anche il servizio acquedotto del Comune lo fa costantemente, verificando il buon funzionamento delle pompe di sollevamento e degli impianti della zona". L'augurio dell'assessore è che "venga restituito il mare ai cittadini puteolani e ai turisti".