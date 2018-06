Lungomare e piazza Vittoria, cambia l'intera circolazione: c'è Aperol Spritz

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione "Aperol Spritz" che si svolgerà sabato 30 giugno in via Francesco Caracciolo e viale Anton Dohrn, è stato istituito un particolare e temporaneo dispositivo di traffico. In particolare, per i giorni 29-30 giugno e 1° luglio, il dispositivo prevede:

- in viale Anton Dohrn (lato circolo del tennis), dalla confluenza di piazza della Repubblica alla confluenza con via Francesco Caracciolo, dalle ore 14.00 del giorno 29 giugno a fine cessate esigenze del giorno 1 luglio 2018, il divieto di sosta con rimozione coatta;

- in via Francesco Caracciolo, all'intersezione con piazza della Vittoria, dalle ore 14.00 del giorno 29 giugno a fine cessate esigenze del giorno 1 luglio 2018, il divieto di transito veicolare;

- in viale Anton Dohrn e in via Francesco Caracciolo, dalle ore 14.00 del giorno 29 giugno a fine cessate esigenze del giorno 1 luglio 2018, il senso unico di circolazione dalla confluenza con piazza della Repubblica alla confluenza con piazza Vittoria;

- in viale Anton Dohrn, dalle ore 00.01 del giorno 30 giugno a fine cessate esigenze del giorno 1 luglio 2018, il divieto di sosta con rimozione coatta;

-in via Francesco Caracciolo (dalla confluenza con via Sannazaro a piazza della Vittoria) e in viale Anton Dohrn, dalle ore 14.00 del giorno 30 giugno a fine cessate esigenze del giorno 1 luglio 2018, il divieto di transito veicolare;

- in via Sannazaro dalle ore 14.00 del giorno 30 giugno a fine cessate esigenze del giorno 1 luglio 2018, il senso unico di circolazione dalla confluenza di via Francesco Caracciolo a piazza Sannazaro;

- in via Francesco Caracciolo, dalle ore 14.00 del giorno 29 giugno a fine cessate esigenze del giorno 1 luglio 2018, la sospensione della pista ciclabile nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e la confluenza con viale Anton Dohrn, con l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del Codice della Strada nel tratto interessato.