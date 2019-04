Turisti, bagnanti e residenti: lo spettacolo del Lungomare in questo 25 aprile

Bagnanti, turisti, cittadini: il Lungomare di Napoli in questo 25 aprile di festa della Liberazione è un crogiuolo di colori e sapori, di persone che cercano refrigerio dopo giorni di clima nevrotico, di ragazzini e ragazzine in festa per il maxi ponte scolastico, di turisti innamorati della città. Tantissime le persone che hanno fatto il primo tuffo dell'anno approfittando del giorno di festa.

Le foto sono di Alessandra De Cristofaro, i video di Giuseppe Cesareo.