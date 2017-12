A Pianura si accende la magia del Natale grazie ai commercianti

"Continua l’impegno della IX Municipalità nella direzione di creare una collaborazione fattiva con le forze attive del territorio". Così il presidente della IX Municipalità, Lorenzo Giannalavigna commenta le iniziative che da domani, 8 dicembre ci saranno sul territorio per le festività natalizie. "Dopo la positiva esperienza di via dell’Epomeo a Soccavo, dove le luminarie sono state inaugurate lo scorso 24 novembre", spiega il presidente di Municipalità, " anche in via Salvador Dalì a Pianura, che l’8 dicembre sarà pedonalizzata dalle 11 alle 20, si accenderanno le luci di Natale grazie all’impegno profuso dai commercianti e anche questo evento va inserito in quella progettualità più ampia che è tesa al rilancio dei nostri quartieri».

Grazie all'impegno dei commercianti che si sono autotassati, domani, nel giorno dell’Immacolata, alle 17.30, si accenderanno le luminarie di Natale. L’intera strada verrà cablata per ottenere un unico sound e ci sarà la diretta streaming con Inside WebRadio all’interno di tutti i servizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Diretta che sarà possibile ascoltare tramite l’app per smartphone Spreaker disponibile per android e iOS oppure online su www.spreaker.it. La direzione artistica dell’evento è a cura di Pasquale Marrazzo, Sara Genovese e Gennaro Ombra di Inside Groups; tra gli organizzatori l’Associazione Commercianti Via Salvador Dalì, presieduta da Enrico Aurisicchio, con il supporto dell’Alcatel Pianura Volley guidata da Mario Nappi e della scuola centro paritario Il Cigno.

Inoltre, nei giorni 8 e 17 dicembre lungo via Salvador Dalì verrà allestita un’area entertainment con la Posta di Babbo Natale, la Casa degli elfi, attrazioni per animali domestici, mini club con gonfiabili, gadget e regali per i bambini, spettacoli di giocolieri, magia, sputafuoco, musica live, mercatino di Natale, area food, postazioni di zucchero a velo, di palloncini e un’area palco dove ci sarà una regia per la promozione di tutte le attività commerciali.