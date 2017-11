Luminarie di Natale, de Magistris: "Al via le installazioni al centro storico"

“Sulle luminarie il Comune ha fatto uno sforzo enorme: da questa settimana partiranno le installazioni nel centro storico e per metà dicembre dovrebbero essere coperte le medesime aree delle passate festività. Ringrazio gli operatori privati che hanno contribuito, ma mi sarei aspettato di più, visto che a quanto mi dice l'assessore Borriello hanno dato disponibilità solamente in tre aree: Corso Secondigliano, Corso Umberto e Via Epomeo. Abbiamo una Camera di Commercio che non illumina neanche Piazza Bovio dove ha la sede, non dico addobbare tutta la città ma qualche piccolo segnale in più...”. Lo ha detto il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso di una intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente Canale 9 – 7 Gold. “Ci attendiamo un grande afflusso di turisti per questo Natale, a conferma di come Napoli sia ormai una grande realtà turistica. Dobbiamo lavorare perché i turisti e i napoletani possano vivere in maniera serena la città durante queste settimane, con ordinanze che favoriscano la circolazione a senso unico pedonale e la presenza di volontari della protezione civile e della Municipale”.