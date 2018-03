Comune di Napoli, presto una strada intitolata a Luisa Conte

Presto a Napoli ci sarà una strada intitolata a Luisa Conte, la leggendaria attrice napoletana scomparsa nel 1994. La decisione è stata presa nell'ultima riunione della Commissione toponomastica del Comune di Napoli, presieduta dal Sindaco Luigi de Magistris.

A Luisa Conte sarà intitolato l'attuale Largo Privato Sant’Orsola, nei pressi del Teatro Sannazaro, nel quale l'attrice recitò per tutta la sua carriera, impegnandosi anche nell'opera di ristrutturazione.



Prevista, inoltre, l'installazione di una targa commemorativa alla memoria di Gerardo Marotta all’esterno di Palazzo Serra di Cassano e l'intitolazione di un’area di circolazione nella zona dei Colli Aminei a Fabio Maniscalco, archeologo subacqueo di Napoli, morto a causa dell’esposizione all’uranio impoverito in Serbia durante una missione di pace alla quale si unì come volontario.