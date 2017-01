Rimase schiacciato da una pala meccanica: il 53enne è morto

Luigi Soviero non ce l'ha fatta. Il 53enne, rimasto gravemente ferito il 3 gennaio scorso in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona Asi di Giugliano, è morto nell'ospedale San Giuliano.

Dipendente di una ditta di Casalnuovo, l'uomo stava lavorando con una pala meccanica nello stabilimento per il trattamento dei rifiuti di località Ponte Riccio. Forse per una manovra errata, il braccio della pala lo aveva schiacciato contro il corpo del mezzo. Verifiche sono in corso da parte dei carabinieri e di altri enti per accertare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

É stata disposta l'autopsia.