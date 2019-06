I funerali di Luigi Silvestro, biker morto in viaggio verso un raduno

Il rombo dei motori e l'applauso, un lungo applauso. È un ultimo saluto, quello tributatogli oggi, che avrebbe sicuramente apprezzato il biker Luigi Silvestro, Gino, morto domenica mattina in un incidente avvenuto in provincia di Avellino mentre, con la sua Kawasaki, raggiungeva un raduno motociclistico. Pare ormai sempre più probabile che abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore: la sua moto è finita violentemente contro il guardrail che delimitava la strada, non lasciandogli scampo.

I funerali dell'uomo, 47 anni, di Arzano, si sono tenuti oggi alle 11.30 presso la chiesa del Cristo Redentore nella sua cittadina natale. I suoi amici biker si erano dati appuntamento – il Moto Club Falchi Napoli in viale Umberto Maddalena alle 10.30, i Motociclisti Campani alle 11 alla rotonda di Arzano – per far risuonare i motori dei loro mezzi all'uscita del feretro. È quello che hanno fatto, seguendo poi il corteo funebre.

“Grande amico, una persona speciale, un Duca“, hanno scritto di lui. Tantissimi i post, tra amici, familiari e appassionati di motociclismo, che sono stati dedicati in questi giorni alla sua memoria.

L'ultimo messaggio dei suoi amici biker

Questo l'ultimo messaggio che i suoi amici della Motociclisti Campani hanno voluto dedicargli:

"9 giugno 2019... Una data tanto attesa da tanti motociclisti...

È la data della endurance CORLETO PERTICARA...un giro turistico di oltre 500 km fino nel cuore dei monti lucani...destinazione proprio il paese CORLETO PERTICARA in provincia di Potenza.

Il giro organizzato dal gruppo MOTOCICLISTI CAMPANI con la collaborazione dei gruppi THE LEGEND OF TARÍ, RRCAMPANIA e sponsorizzato anche da WOLFLAND-MOTORADUNI e dalla BOTTALICO RIDING SCHOOL è un viaggio attraverso le terre più belle del centro Italia con strade e panorami mozzafiato.

Appuntamento ore 6.30 per la partenza... Tutti carichi ed euforici per questo viaggio che resta nel cuore di chi lo pratica.

La Motocilisti Campani da oltre 1 anno dalla sua fondazione, ha l'obbiettivo di aggregare quanti più motociclisti del napoletano e non coinvolgendoli in giri turistici e giornate in pista con la stretta collaborazione del pilota campano MAURIZIO BOTTALICO.

LA CORLETO PERTICARA era per il nostro amico LUIGI SILVESTRO, motivo di una sveglia suonata all alba...Era motivo di fregiarsi di emozioni che solo quel percorso riesce a regalare...

Purtroppo alle 10.20 qualcosa è andato storto... Luigi è stato colpito da un malore durante la guida che gli ha fatto perdere il controllo della sua amatissima Kawasaki portandolo ad impattare contro il guardeail...Uno di quelli duri, di quelli che non ti salvano...Ma che per la loro conformazione e durezza provocano ulteriori danni e amputazioni. La motociclisti campani partecipa da inizio anno al "progetto sicurezza" a livello NAZIONALE ed è uno dei portavoce campani.

Una fatalità che ha segnato il cuore di tutti...Un malore che ci ha portato via il nostro DUCA...il nostro gigante buono.

Luigi era un omone sempre con il sorriso...I motociclisti erano la sua famiglia...I suoi amici...Insomma erano la sua vita.

LA MOTOCILISTI CAMPANI stamattina 12 giugno 2019 si è stretta alla famiglia insieme per le esequie del nostro Gino insieme a tanti gruppi e club motociclistici intervenuti.

Gino...Mi raccomando lassù porta l'esempio dell'umiltà e della simpatia che ti hanno contraddistinto...noi non ti dimenticheremo mai.

Anno prossimo, il viaggio per corleto perticara avrà il nome di Gino...in sua memoria faremo il giro che tanto ha aspettato e che purtroppo una fatalità ha voluto che quello sia stato il suo ultimo viaggio.

Per la Motocilisti Campani, il vice presidente GALIERO Marco".