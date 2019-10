Servizio sulle patenti nautiche comprate: la “Iena” Pelazza a processo

Deve rispondere del reato di concorso in corruzione per un servizio realizzato per il programma “Le Iene” su Italia 1. È la vicenda processuale che vede imputato Luigi Pelazza, inviato della nota trasmissione Mediaset. Insieme al collega Mirko Canala sono accusati dinanzi al tribunale di Napoli dove si stanno difendendo da una grave accusa a causa di un servizio sulla compravendita di patenti nautiche a Pozzuoli.

Il servizio de “Le Iene”

I fatti risalgono al 2015 quando Pelazza realizzò un servizio riuscendo a intercettare un faccendiere capace di vendere delle patenti nautiche, a un complice delle Iene, per la cifra di 3500 euro, senza sostenere l'esame. Per provare i fatti, lo scambio venne effettivamente realizzato configurando l'ipotesi di reato che la procura di Napoli ha deciso di perseguire. Pelazza è comparso in aula rispondendo alle domande del suo difensore, il penalista Ivan Tortorici, e spiegando di aver denunciato subito l'accaduto in procura. Insieme all'inviato de “Le Iene” sono a processo anche il proprietario della scuola guida e due funzionari dell'ufficio marittimo.