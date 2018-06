Di Maio in tribunale contro l'ex attivista Ferrillo

Continua la sfilata di “pezzi da 90” del Movimento cinque stelle come testimoni nel processo per diffamazione contro Angelo Ferrillo. Questa mattina è comparso in aula, nel tribunale di Napoli Nord ad Aversa, il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Dopo Beppe Grillo, Davide Casaleggio ed Alessandro Di Battista, è toccata al capo politico del movimento. A Di Maio, che non si era presentato per ben cinque volte, è stato chiesto del procedimento disciplinare che ha poi portato all'espulsione dell'attivista della Terra dei fuochi.

Di Maio ha risposto di non essersi occupato personalmente dell'espulsione e che della pratica si era invece fatto carico il consiglio d'appello del movimento. Il leader dei cinque stelle è entrato ed uscito da un ingresso secondario del tribunale con un imponente spiegamento di forze di sicurezza che hanno tenuto lontani i cronisti accorsi sul posto. La prossima udienza è prevista per il 10 settembre giorno in cui verrà chiamato a testimoniare proprio Angelo Ferrillo.