Luigi non ce l'ha fatta: morto il giovane coinvolto in un incidente a Bacoli

Luigi Della Ragione non ce l'ha fatta. Il giovane di appena 19 anni, coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Bacoli, si è spento dopo aver lottato per cinque giorni tra la vita e la morte.

La triste notizia è arrivata nella giornata di ieri. I genitori del ragazzo hanno deciso di donare gli organi.

Luigi era un grandissimo tifoso del Napoli. Tantissimi i messaggi sui social per ricordare il giovane tragicamente scomparso.