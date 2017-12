Gli auguri del sindaco Luigi de Magistris: "Amatevi"

Il sindaco Luigi de Magistris ha pubblicato pochi minuti fa un post su Facebook per gli auguri di Natale: “Care amiche e cari amici, vi auguro con tutto il mio cuore Buon Natale, di armonia e pace. Un Natale con più sorrisi, soprattutto per coloro i quali non possono sorridere come vorrebbero. Un Natale ricco di umanità e solidarietà. Ma soprattutto vi auguro un Natale di amore. Amando si vive, altrimenti è solo sopravvivenza. Vi auguro tanta voglia di amare e tanta forza per amare. Perché amare è naturale, ma si deve anche avere sete di amore e certe volte si deve anche avere la forza di amare. Anche amare può essere faticoso. La fonte dell'amore diviene, poi, gioia se si pensa a Betlemme, a Nazareth, ai bambini, ai figli della nostra Terra, al dono della Vita. Auguri di Buon Natale, poi, alla mia amatissima Napoli. Che il vostro cuore possa innamorarsi sempre di più della Vita, amore contro odio, violenza ed indifferenza. Buon Natale”