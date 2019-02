Nonno Luigi compie 100 anni: festa a Torre del Greco

Da domani, 3 febbraio, la provincia di Napoli avrà un altro centenario. Si tratta di Luigi Cirillo, anziano che vive a Torre del Greco in via Romagna. Nonno Luigi, così come viene chiamato da tutta la famiglia, ha vissuto una vita in campagna lavorando la terra. I suoi nipoti parlano di lui come di un uomo umile e buono, capace di condurre una vita molto semplice.

Gli anni di duro lavoro nei campi hanno scandito gran parte della sua esistenza ma forse sono stati anche uno dei segreti della sua longevità. Ha sempre mangiato cose genuine, i frutti della sua terra, e l'alimentazione sana è stata sicuramente un'arma per vivere bene e a lungo. Ma la cosa più importante, come raccontano in famiglia, è sempre stato l'amore di sua moglie e dei suoi figli da cui è stato circondato per tutta la vita.