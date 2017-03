Luigi Celentano scomparso, parla la mamma: "Umiliato, picchiato e minacciato di morte"

(Da Today.it) È la notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio. Luigi Celentano, diciotto anni, è in casa con sua madre Fulvia Ruggiero. Sono entrambi a letto, nell'appartamento in cui vivono a Meta di Sorrento. Intorno alle due, la donna va in bagno e si accorge che suo figlio è sparito. È l'ultima notte che Luigi Celentano passa a casa. Da quella domenica ad oggi l'unica "traccia" del ragazzo è un messaggio inviato sul cellulare di sua madre, proprio mentre lei è in caserma per presentare ai carabinieri la denuncia di scomparsa: due cuori spezzati.

Signora Fulvia, sa darsi una spiegazione?

"Luigi è un ragazzo molto sensibile. Da anni veniva bersagliato, insultato, deriso da un gruppetto di ragazzi, coetanei, appena lo vedevano camminare in strada. Lo avevano fatto diventare lo zimbello del paese. Lo chiamavano 'femminiello', forse perché aveva la passione per la moda, forse per il suo look. Ricordo quando lo aggredirono lanciandogli addosso alcune monetine. 'Comprati la dignità e portaci il resto', gli hanno urlato".

Fatti che sono stati denunciati?

"Sì, lui aveva denunciato ai carabinieri questi atti di bullismo. Lo fece dopo che un giorno a Sorrento, in pubblico e in pieno giorno, lo denudarono 'per divertimento'. Poco dopo, nel dicembre 2016, lo hanno immobilizzato a terra e gli hanno spezzato un braccio passandogli sopra con un motorino".

Cos'è successo quella notte? Luigi è scappato senza lasciarle un messaggio, nulla?

"Nel pomeriggio del sabato, era l'11 febbraio, ero tornata da lavoro e trovai Luigi in preda al panico, tremava. Nella sua camera c'erano i vestiti fuori dall'armadio, buttati a terra. 'Mamma io devo scappare, sono stato minacciato di morte ed entro lunedì devo andar via da qui'. L'ho tranquillizzato, siamo andati in spiaggia a passeggiare. Lui ascoltava ossessivamente "Assenzio", la canzone di J-Ax e Fedez, in cui c'è una frase che scrisse anche sul suo profilo Facebook: 'Io voglio tagliare la corda più che tagliare il traguardo'. Cosa voleva intendere? Tornammo dalla spiaggia e lui uscì di casa. Poco dopo mi richiamò: 'Mamma sono stato in chiesa - in famiglia siamo molto religiosi - e ho deciso di perdonare chi mi ha fatto del male', però al contempo continuava a ripetermi di voler scappare, e piangeva".

Nella notte Luigi esce di casa: i carabinieri lo fermano intorno alle 2.30 a Vico Equense. "Dove vai?", gli chiedono. "Da mio zio", dice lui. In borsa ha le chiavi di casa, i documenti, il cellulare (sempre spento da quel giorno) e 20 euro, ci racconta la mamma.

"Ha suonato a casa dello zio paterno in piena notte. Gli ha detto 'zio ti saluto, non ci rivedremo più, vado via e non torno più qui'. Lo zio mi ha detto che ha provato a fermarlo fisicamente, ma Luigi è scappato".

Da allora il nulla. Sono passati quaranta giorni e mamma Fulvia non sa dove sia suo figlio. Da quaranta giorni di suo figlio conserva solo un messaggio con due cuori spezzati e una misteriosa sequenza di 18 numeri pubblicata dal ragazzo su Facebook prima della scomparsa e diventata una sorta di rebus. Cosa voleva dire con quel codice? Le ipotesi vanno dal numero di una carta di credito all'indicazione di coordinate geografiche, fino alla possibilità che si tratti di un vero e proprio messaggio in codice da decifrare.

Sono arrivate segnalazioni? Vuole lanciare un appello?

"A una decina di giorni dalla scomparsa, un uomo mi disse di averlo visto a Napoli, in zona porto, nei pressi della Caritas. Forse Luigi aveva bisogno di un pasto caldo? Il signore mi avvertì alcune ore dopo averlo visto, chiamai i carabinieri ma non lo trovarono. È stato l'unico avvistamento, poi solo segnalazioni infondate. Gli inquirenti escludono il suicidio, hanno perlustrato le zone qui intorno, le vallate, i ponti. Nulla. Vorrei che Luigi tornasse qui a Meta di Sorrento e si sentisse sicuro di vivere la sua vita nel suo paese".