Strage Latina, niente funerali per Luigi Capasso: salma benedetta a Poggioreale

Cambio di programma per l'estremo saluto a Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso a Cisterna le due figlie (di 13 e 7 anni), ferendo gravemente la moglie. Niente funerali alle 15.00 a Secondigliano, come inizialmente previsto, ma semplice benedizione nel cimitero nuovo di Poggioreale, anche per evitare possibili problemi di ordine pubblico.

I cronisti non sono stati fatti entrare nella sala mortuaria, quando erano presenti i familiari del carabiniere, che hanno evitato di incrociare i giornalisti.

La salma resta nel cimitero di Poggioreale, in attesa della decisione sulla eventuale cremazione del corpo del carabiniere, che si è tolto la vita dopo lunghe ore di trattativa con le forze dell'ordine.