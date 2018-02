Luigi Capasso, spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie

Si chiama Luigi Capasso l'appuntato dei carabinieri che ha sparato a sua moglie e si è barricato in casa con le due figlie, a Cisterna di Latina.

Quarantaquattro anni, di Napoli, l'uomo si trova ancora nell'appartamento in località "Collina dei Pini", circondato dalle forze dell'ordine che stanno provando a convincerlo a lasciare andare le figlie. La donna, la 39enne Antonietta Gargiulo, operaia a Cisterna, è in condizioni disperate al San Camillo di Roma. È stata colpita tre volte, allo zigomo ed al petto con la pistola d'ordinanza del militare.

Una coppia il cui amore era finito, cosa che il carabiniere - in servizio a Velletri - pare non avesse accettato. Stamane si sarebbe presentato a casa della 39enne e da lì sarebbe iniziata una lite poi sfociata nel fatto di sangue.

LE FOTO DELLA TRATTATIVA

Difficile ricotruire una vicenda da quanto mostrato sui social dai protagonisti, o leggere tra le righe cosa stessero davvero vivendo. Sulla sua pagina Facebook il carabiniere lascia trasparire una vita tranquilla, di viaggi e giornate al ristorante. C'è anche qualche momento più cupo, ed una frase, in particolare, postata alcuni giorni fa: "A volte ti prende la voglia di diventare cattivo, ma purtroppo lo dici e non lo fai, per il semplice motivo che cattivi ci si nasce".

La trattativa in corso

Sul posto è arrivata un'amica di famiglia ed il parroco di una parrocchia vicina. Per precauzione è stato staccato il gas in tutta la palazzina. Proseguono le difficili trattative delle forze dell'ordine per ottenere il rilascio delle bambine e la consegna dell'uomo. "Temiamo il peggio ma non abbiamo ancora notizie definitive", ha detto comandante provinciale dei carabinieri di Latina, il colonnello Gabriele Vitagliano. "È una trattativa particolarmente complessa perché bisogna carpire la fiducia dell'uomo senza provocare reazioni inconsulte - ha aggiunto - Lui è molto agitato, parla, a volte smette, ma è molto agitato".

Le testimonianze

I primi a sentire gli spari e a soccorre la donna sono stati i vicini di casa. È stata una ragazza di 20 anni a chiamare il 118. "Ho avuto paura - ha raccontato - non sapevo cosa fosse successo. Poi ho saputo che la donna aveva detto ai carabinieri che era stato il marito”.

L'ultimo drammatico aggiornamento

La vicenda è finita nel modo più drammatico possibile. Capasso si è tolto la vita. Pochi minuti prima si era scoperto che l'uomo aveva ucciso anche le due bambine.