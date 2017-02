Luigi muore ustionato a 5 anni: la Procura apre un fascicolo

Luigi non ce l'ha fatta. Il bimbo di poco più di 5 anni, residente ad Orta di Atella, è morto all'ospedale Cardarelli per le ustioni riportate due giorni fa sull'80% del corpo in seguito ad un probabile incidente avvenuto in casa.

Secondo quanto hanno accertato i Carabinieri della stazione di Orta di Atella, il piccolo era intento a giocare vicino al camino, in quel momento acceso, quando in seguito ad un ritorno di fiamma è stato avvolto dal fuoco. A facilitare la propagazione delle fiamme è stato il maglioncino in pile indossato dal piccolo.

I genitori sono intervenuti spegnendo le fiamme, ed hanno trasportato il bambino all'ospedale di Aversa, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il piccolo è stato quindi trasferito al Reparto Grandi Ustionati del Cardarelli. Stamattina, però, il suo cuore ha smesso di battere.

Sull' accaduto la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati.