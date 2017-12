Napoli capitale italiana della ludopatia

I numeri forniti dai Monopoli di Stato sono altissimi: in Campania dieci miliardi di euro puntati sul gioco d'azzardo. A Napoli il triste primato nazionale: cinque miliardi puntati su gratta e vinci, lotterie, slot-machines. Secondo i Monopoli ogni famiglia qui, investe il 24% del bilancio familiare in gioco d'azzardo.



Le slot-machine inducono alla ludopatia: a Napoli sempre più persone passano gran parte del loro tempo tentando la sorte nelle 'macchinette'. I dati forniti dai Monopoli riguardano le slot legali, quelle dichiarate. Non considerano l'ampio mondo del sommerso. A Napoli e in provincia si giocano 890 milioni di euro l'anno, in forma di monetine, nelle slot-machine. 633 i milioni investiti nel lotto, 345 nel lotto istantaneo (di gran tendenza).