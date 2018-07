"Una vita per il Diritto": Napoli piange il Maestro dell'avvocatura Lucio Militerni

Si è spento oggi Lucio Militerni, magistrato napoletano già presidente della Commissione Tributaria, attivo in Cassazione e infine presidente della Sezione Civile del Tribunale napoletano. Militerni aveva iniziato la carriere come sostituto procuratore a Milano nel 1968. Era direttore scientifico della rivista 'Spia al Diritto'. Domani i funerali saranno celebrati alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, nella sua Napoli. Lo ricorda così la pagina 'Officina Forense': "Non ci sono parole, la sua vita è stata completamente dedicata al Diritto. Indimenticato Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Napoli in Castel Capuano, poi Avvocato eccelso, sempre Maestro di generazioni di Magistrati ed Avvocati, accompagnati con signorilità e saggezza, ai concorsi e agli esami che li attendevano".



Pochi mesi fa Militerni si era detto molto addolorato dalla dipartita del collega Maurizio De Tilla.