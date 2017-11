Luminarie e addobbi natalizi a Napoli, le zone interessate dalle installazioni

E’ stata approvata la Delibera di Giunta Comunale relativa al progetto per la realizzazione di luminarie e addobbi vari presso le vie e assi cittadini in occasione delle festività natalizie 2017, che si avvarrà di una spesa complessiva di 450mila euro (iva inclusa).

Queste le zone della città interessate dalle installazioni: San Gregorio Armeno - Centro Storico, Sanità, Toledo, Vomero, Barra, Piazza Garibaldi, San Giovanni, Scampia, Chiaiano, Piazza e Corso Garibaldi, Bagnoli, Marianella, Pianura, Ponticelli, Colli Aminei, Miano.

"Si è concluso il percorso deliberativo del progetto di realizzazione e installazione delle luminarie natalizie per l'anno 2017. Le difficoltà sono state non poche, per le pesanti chiusure economiche a cui siamo sottoposti in questa fase amministrativa, ma tutti gli sforzi messi in campo con trasparenza e impegno, garantiranno alla città tutta, centro e periferie, seppur in maniera più contenuta, le sue luci e addobbi", dichiara l'assessore comunale Ciro Borriello.