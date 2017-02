Caso Materazzo, amici e conoscenti di Luca convocati in Procura

Nuove convocazioni in Procura per amici e conoscenti di Luca Materazzo, il 36enne accusato di aver ucciso il fratello Vittorio lo scorso novembre e in fuga da almeno due mesi. Si indaga su possibili contatti all’estero, ma anche su vari contatti del giovane a Napoli e in alcune località che era solito frequentare. L'uomo, si legge su Il Mattino, potrebbe essere sostenuto da qualcuno in attesa di una definizione processuale della sua vicenda.

La Procura intanto è tornata a battere sulla cerchia di conoscenze dei due fratelli, rafforzando la pista svizzera. Una segnalazione, alcune settimane fa, indicava Luca nei pressi di Lugano, con tanto di barba incolta e capelli lunghi. Nessun riscontro è emerso però dalle ricerche avviate dalla polizia.