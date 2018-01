Una serie di intercettazioni incastra l'imprenditore: avrebbe aiutato Luca Materazzo

Luca Materazzo non avrebbe fatto tutto da solo. La pista investigativa era stata tracciata già mesi fa, ora la Procura ha decisamente indirizzato le indagini: il nome è quello di Domenico Giustino, imprenditore 58enne e amico della famiglia Materazzo. Sarebbe stato lui, secondo la ricostruzione degli inquirenti - riportate da il Mattino - a favorire la fuga in Spagna di Luca, il 38enne fortemente sospettato dell'omicidio del fratello. Un'accusa fondata su diverse intercettazioni telefoniche che inchioderebbero l'imprenditore, che in un primo momento avrebbe reso dichiarazioni rivelatesi poi false dopo aver ascoltato le conversazioni telefoniche che lo riguardano.



Intanto dalla Spagna arriva l'ok all'estradizione: Luca Materazzo dovrebbe tornare in Italia tra un paio di settimane. Atterrerà a Fiumicino e da lì, come da prassi, sarà trasportato nel carcere di Civitavecchia. Il processo per l'omicidio del fratello Vittorio comincerà il 7 febbraio davanti al giudice Alfonso Sabella.