Omicidio Chiaia, Luca Materazzo indagato anche per la morte del padre

Luca Materazzo, ricercato da mesi per l'assassinio del fratello Vittorio, avvenuto il 28 marzo sotto casa, in strada in viale Maria Cristina di Savoia, è ora indagato anche per la morte del padre Lucio, morto nel 2013 all'età di 81 anni.

Si procederà nei prossimi giorni alla riesumazione della salma dell'uomo per accertare che il decesso sia avvenuto o meno per cause naturali, come inizialmente paventato.

Luca Materazzo è ancora latitante e nonostante alcuni previsti avvistamenti in Svizzera, del giovane si sono perse le tracce.