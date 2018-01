Caso Materazzo, Luca potrebbe essere scarcerato: estradizione a rischio

Potrebbe uscire dal carcere di Soto del Real a Madrid, in attesa dell'estradizione in Italia, Luca Materazzo, l'uomo accusato di aver ucciso a coltellate il fratello Vittorio e scoperto in Spagna dopo una lunga latitanza.

A renderlo noto, come riportato dal Mattino, è il suo avvocato. Materazzo racconta di essere innocente vittima di un complotto familiare, nonché del fatto che non sapeva di essere ricercato.

C'è la possibilità che il codice penale giochi a suo favore. In Spagna, infatti, non è contemplato l'ergastolo per l'omicidio premeditato aggravato: non è da escludere quindi che l'estradizione richiesta dalla giustizia italiana venga negata.

Il suo legale in Spagna paragona il caso a quello che ha visto protagonista l'ex presidente catalano Carles Puigdemont e con lui quattro consiglieri. Accusati di sedizione, ribellione e malversazione, si sono rifugiati a Bruxelles dove la richiesta di estradizione non ha potuto avere esito positivo.