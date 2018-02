Luca Materazzo in Italia: è in una cella di Rebibbia

Luca Materazzo è in Italia, estradato dalla Spagna dove aveva trovato rifugio nei suoi mesi di latitanza.

Il fratello di Vittorio, l'ingegnere ucciso a coltellate il 28 novembre del 2016 in viale Maria Cristina di Savoia, dovrà rispondere dell'accusa di essere l'autore dell'efferato delitto.

Sbarcato a Fiumicino, Materazzo è stato preso in consegna da alcuni funzionari della polizia di Frontiera aerea. Gli agenti lo hanno portato in un ufficio di polizia per le formalità di rito, poi condotto nel carcere romano di Rebibbia.

Materazzo si era reso irreperibile poco prima che venisse emesso un'ordinanza cautelare nei suoi riguardi, quando dall'analisi dei vestiti usati dall'omicida era stato ritrovato il suo dna.

Il 7 febbraio prossimo, davanti al gup del Tribunale di Napoli Alfonso Sabella, dovrebbe svolgersì l'udienza preliminare. Non è da escludere che i legali dell'uomo possano chiedere un rinvio del processo.