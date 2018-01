Luca Materazzo trasferito in carcere a Madrid: 90 giorni per la possibile estradizione

E' stato trasferito nel carcere di Madrid da Siviglia, dove era stato arrestato nella serata di mercoledì 3 gennaio dalla polizia spagnola, Luca Materazzo, il 37enne accusato dell'omicidio del fratello, l'ingegnere Vittorio Materazzo, avvenuto in viale Maria Cristina di Savoia a Napoli il 29 novembre 2016.

Luca Materazzo, assistito dall'avvocato spagnolo Maria Teresa Olmeda Sanchez, è comparso davanti al giudice per l'udienza - come riporta l'Ansa - in cui gli è stato notificato il mandato di arresto europeo.

La magistratura iberica ha ora 90 giorni di tempo per pronunciarsi sulla ratifica dell'arresto e l'estradizione in Italia.