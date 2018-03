"Mancio per sempre", Stay Tor Cup per ricordare Luca Mancini ad un anno e mezzo dalla morte

Torna anche quest'anno Stay Toro Cup (sabato 24 marzo a Fuorigrotta), il torneo di calcio dedicato alla memoria di Luca Mancini, il 34enne che ha perso la vita un anno e mezzo fa in un incidente stradale.

"Quando il destino ha deciso di privarci del nostro Lucariello, tutti noi amici di una vita abbiamo pensato a tante iniziative che potessero celebrare il nostro amico e far sì che il suo ricordo fosse sempre vivo nella mente di tutti. Così, abbiamo cominciato ad esaminare tutte le sue passioni. Ci siamo resi conto per l’ennesima volta di quanto Luca sia (a chi scrive non piace parlare di LUI al passato) una persona eclettica e poliedrica. L’amore per la cucina, la passione per il reggae, il gusto per l’estetica, la botanica e altre mille cose ancora. Ma più di ogni altra cosa ci siamo ricordati di due elementi che hanno sempre fatto parte della sua vita. Da una parte, l’amore per il Napoli e per il calcio da guardare e da giocare in campo con tutti i suoi mille amici. Dall’altra, l’innata voglia di aggregazione di tutti i mondi possibili e la voglia di festeggiare anche quando un’occasione è difficile da trovare. Da questa fusione di elementi nasce la STAY TORO CUP. Questo torneo, scanzonato e goliardico ma al tempo stesso denso di significati e di amore e, a tratti, anche commovente ha l’obiettivo ambizioso di riuscire a ricordare chi sia Luca Mancini e perché mondi diversi tra loro, persone con radici ed idee differenti convergano nel suo nome una volta all’anno al campo del mitico Don Raffaele. Ebbene, questo torneo è una sintesi di quei valori di allegria e polemica, amicizia e fratellanza, goliardia e sarcasmo, amore e gioia per la vita che LUI ci ha sempre trasmesso. Luca è tutto questo e molto altro. Questo torneo costituisce il modo per noi amici di dedicare una giornata all’anno a MANCIO, pur essendo pienamente consapevoli che Lui sia parte integrante della vita e dei pensieri di ogni nostro singolo giorno. Siamo alla seconda edizione e siamo certi che ce ne saranno tante altre, anche se forse a giocare non saremo più noi ma i nostri figli e nipoti. Il grido resterà sempre lo stesso: VIVA MANCIO, MANCIO PER SEMPRE. ADRENALINA PURA quello che sei stato, ADRENALINA PURA quello che cerchiamo di trasmettere con questa iniziativa. Sempre con noi, ti amiamo con tutta l’anima. Ciao Lucariè". E' la lettera inviata a NapoliToday da Peppino, uno dei più cari amici di Luca.