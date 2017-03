Morte Luca Mancini, intervista alla moglie: "Il dolore più grande è di non poter essere genitori assieme"

Luca Mancini stava percorrendo in sella alla propria moto la Tangenziale di Roma, quando all'altezza con lo svincolo con Monti Tiburtini, si è verificato un tragico incidente che ha posto fine alla sua vita. Il 34enne napoletano lavorava a Roma per la Kpmg group. Si era sposato solamente cinque mesi prima con Stefania Pezza, dopo quattro anni di fidanzamento.

NapoliToday, alla vigilia della Stay Toro Cup, il torneo calcistico organizzato dagli amici di Luca, ha intervistato la moglie del 34enne.

Stefania, sono passati cinque mesi da quando Luca ci ha lasciati in quella terribile notte. Com'è cambiata la tua vita?

Come si suol dire dalla sera alla mattina. Ho ricevuto un pugno in pieno viso ed è cambiata la nostra vita. Raccolgo ogni giorno pezzetti della mia vita passata e cerco di ricostruirmi qualcosa di positivo perchè so che Luca vorrebbe questo. Il dolore più grande di non essere genitori insieme è quello che mi ammazza di più perchè sarebbe stato un papà "orso" speciale e dagli "insegnamenti rivoluzionari".

Che ragazzo era Luca e cosa ti manca di più di lui?

Non perchè è mio marito, ma Mancio era un uomo non comune e soprattutto non scontato. Mi manca la nostra complicità ed il nostro essere coppia. L'ho sempre detto, non siamo mai stati la coppia del Mulino Bianco, abbiamo sudato per la nostra serenità ed il nostro equilibrio, dati i caratteri così diversi, ma c'eravamo riusciti e ci amavamo tantissimo anche se a nostro modo ed eravamo completi. Ho perso la mia metà, il mio dono. Dal quel 22 ottobre mi hanno resa menomata strappandomi il cuore e distruggendomelo.

Domani si svolgerà a Fuorigrotta la "Stay Toro Cup" organizzata dai tantissimi amici di Luca. In cosa consiste?

Stay Toro Cup 2017. Si spera sia l'inizio di una serie di tornei in onore di Luca. È stata una meravigliosa idea dei suoi fratelli e compagni che hanno deciso per il suo compleanno che sarebbe stato domenica 26/3, di onorarlo nel modo che lui più avrebbe amato: un torneo di calcio nel campetto Pineta a Fuorigrotta dove per una vita hanno giocato tutti insieme. Sarà un torneo pieno di mille idee e sorprese ma tutte volte a regalargli una gioia ovunque sia. Se pensi che quest'estate durante il viaggio di nozze, nella settimana che eravamo alle Fiji, cioè alle Fiji, non a Licola beach, mi lasciava ore ed ore per allenarsi per il San Frateo (torneo estivo che da qualche anno faceva a Meta di Sorrento) e mi inseriva in video e gag da inviare ai compagni dall'altro lato dell'emisfero. Un mito!!!! Ma Mancio era questo passione, coinvolgimento ed entusiasmo dimostrato anche dalla numerosa affluenza di gente che vuole esserci e partecipare venendo ai campetti. Voglio ringraziare Peppino Vitolo, Luigi Lamberti, Fabrizio D'urso, Marco Moscatelli, Giacomo Spera, Felice Lizza e Gabriele Posteraro per avergli ed averci regalato tutto questo.

(Luca e Stefania)

Una delle grandi passioni di Luca era proprio il calcio e soprattutto il Napoli, sua squadra del cuore. I tifosi della curva con uno striscione e Mertens in un video da brividi, hanno mostrato a tutti la sua vicinanza con questo mondo.

Luca aveva una passione spropositata per il Napoli. È sempre stato un grande tifoso, ma di quelli irruenti e fastidiosi (ride) e questa grande passione era ovviamente motivo di aggregazione. Giocava a Fantacalcio e giocava ogni martedì e giovedì a calcetto. Ringrazio ancora i tifosi del Napoli che hanno esposto durante la partita di campionato Napoli-Inter lo striscione e soprattutto mi ha colpita il magico furetto del Napoli Dries Mertens, che commosso gli ha dedicato i goal e pubblicato un video molto toccante.

Se Luca fosse qui cosa vorresti dirgli in questo momento?

Prima di dire la mia ho un messaggio da parte delle sorella Giulia che vorrebbe dirgli ovunque: "Luchi sei il mio gigante buono ed ogni tuo passo è stata l'impronta x i miei". Io, gli direi che altre mille, Milioni di miliardi di volte gli direi Sì. Che lo ringrazio per la donna che mi ha reso, che sono fiera di essere sua moglie e che pur con una spaccatura nell'anima, la sua stella non si arrende.