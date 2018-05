"Parcheggiatori abusivi chiavi in mano": la scoperta di Luca Abete

Andato in onda ieri a Striscia la Notizia, il video del servizio di Luca Abete sui parcheggiatori abusivi di Napoli è stato postato sui social dallo stesso inviato della trasmissione Mediaset. Si tratta delle immagini per girare le quali Abete è stato aggredito nei giorni scorsi.

Scene come al solito - ma forse più del solito - che colpiscono: auto lasciate liberamente nelle mani dei parcheggiatori, ribattezzati “chiavi in mano”. Insomma gli abusivi gestiscono piazze come garage, facendosi consegnare le chiavi delle auto e spostandole a loro piacimento così da farne entrare il maggior numero possibile. Striscia la Notizia ha documentato il tutto con telecamere nascoste.

Il "servizio" degli abusivi è utile a tutti, dagli studenti in ritardo con le lezioni ai professori dell’università. Il tutto, con tariffe stellari, da 1 euro per soli 10 minuti a quasi 40 euro al mese per chi vuole un posto assicurato per tutto il mese, una sorta di abbonamento. E gli abusivi, neanche a dirlo, sottolineano di tutelare anche contro le multe: “Se passa l’ausiliario - racconta uno di loro - faccio fare le multe alle macchine che non conosco”.