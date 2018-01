Luca Abete contro gli haters: "Il vero sputtanapoli siete voi"

"Se oltre a tifare per il Napoli iniziassero a tifare anche per Napoli.. tante cose cambierebbero! SPUTTANAPOLI sono loro: con i loro comportamenti umiliano una Città e chi la abita! GRAZIE a tutti per il sostegno... siete "a fine ro munno"!!! Buona giornata! #noncifermanessuno". Scrive Luca Abete sul proprio profilo Facebook, puntando l'indice contro gli haters e contro coloro che criticano ingiustamente l'inviato di Striscia La Notizia, recentemente aggredito a Secondigliano, dopo un servizio sui datteri di mare.