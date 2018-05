Striscia la Notizia, Luca Abete preso a schiaffi da un parcheggiatore a Napoli (VIDEO)

Un'altra aggressione per l'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, a Napoli per un servizio sui parcheggiatori abusivi. Abete è stato raggiunto da uno schiaffo, documentato dai passanti e ripubblicato dallo stesso Abete sulla sua pagina facebook. "Mio figlio fa l'università", dice l'uomo - un parcheggiatore abusivo - prima di assestare lo schiaffo. "Continueremo a rischiare grosso, ma non smetteremo mai di provare a cambiare le cose", scrive Abete - che ha ricevuto la solidarietà del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.