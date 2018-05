Luca Abete dopo l'aggressione: "Vi dimostreremo come è facile rubare l'auto ai parcheggiatori abusivi"

"Ringrazio tutti per l'affetto, mi avete inondato con tonnellate di messaggi. Non mancate mai. Lo schiaffo che mi è arrivato è oggettivamente forte e difficile da ammortizzare. Qualcuno ha notato che dopo lo schiaffo mi tocco sulla parte in cui l'ho ricevuto. Dopo poco mi tocco anche dall'altra parte. Ci sono persone che davanti a tale abuso hanno detto che lo schiaffo è finto e non mi ha fatto male. E' camorristico giustificare tale gesto. Ho avvertito un forte dolore all'orecchio. Ho avuto anche difficoltà a masticare. Vi dimostreremo nel servizio di stasera come è facile rubare l'auto ad un parcheggiatore abusivo che non se ne frega niente delle vostre macchine", sono alcune delle parole di Luca Abete di Striscia la Notizia in una diretta Facebook sullo schiaffo ricevuto da un parcheggiatore abusivo nel corso di un servizio del tg satirico".

ABETE PRESO A SCHIAFFI DAL PARCHEGGATORE: IL VIDEO