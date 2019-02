Luca Abete, violento meme su di lui: "Sul web i vigliacchi si sentono eroi di Gomorra"

"Sul web ognuno crede di poter fare ciò che vuole. Così anche i vigliacchi si sentono eroi di Gomorra". È il duro post di Luca Abete in risposta ad un "meme" (un'immagine teoricamente scherzosa e virale) che lo ritrae crivellato di colpi e poi a terra in una pozza di sangue.

"Noi – prosegue l'inviato in Campania di Striscia la Notizia – siamo soddisfatti protagonisti della VITA REALE e continueremo ad onorarla con fatti concreti senza lasciarci intimorire. Buongiorno a tutti... #noncifermanessuno!"

L'immagine, cartoonesca ma certamente di cattivo gusto, ha nettamente diviso i follower di Abete su Instagram. "Smettila di atteggiarti da eroe [...] ti hanno fatto un meme, non mi pare ti abbiano mandato una lettera con un proiettile o minacce di morte concrete", scrive ad esempio un utente che sostiene la reazione del volto di Canale 5 sia stata eccessiva. "Pazzesco @lucaabete , mi vergogno di tanta ignoranza – scrive invece chi legge nel meme una sorta di minaccia, neanche troppo velata – per troppi aspetti il web distruggerà il mondo. Tieni duro sei una grande persona".