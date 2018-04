Scontro ad Avellino, indagini chiuse su Luca Abete e sui funzionari del commissariato

Si sono concluse le indagini a carico dell'inviato di “Striscia la Notizia” Luca Abete. La procura di Avellino ha chiuso la fase investigativa che riguarda sia Abete che due funzionari del commissariato irpino. L'avviso di conclusione indagini accusa di oltraggio a pubblico ufficiale l'inviato della nota trasmissione televisiva. Per gli agenti invece le accuse sono di minacce in un caso e di falsità ideologica in un altro.

Il sostituto procuratore Antonella Salvatore deve in questa fase decidere se chiedere il rinvio a giudizio di Abete o l'archiviazione del fascicolo al Gip del tribunale avellinese. I fatti contestati ad Abete risalgono al 14 ottobre 2016, giorno della visita dell'allora ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini al Convitto Colletta di Avellino.