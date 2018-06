Luca Abete e la guerra ai parcheggiatori chiavi in mano: "Ne dimostriamo l'inaffidabilità"

Luca Abete, inviato in Campania di Striscia la Notizia, torna ad occuparsi di parcheggiatori abusivi ed in particolare del fenomeno di quelli "chiavi in mano", cui i proprietari sono costretti ad affidare le chiavi così da permettere loro di gestire un vero e proprio parco macchine.

Rubare AUTO ai PARCHEGGIATORI chiavi in mano è ormai lo sport del momento. Basta trovare un abusivo...e il gioco può iniziare. Che dite riusciremo a dimostrare ľinaffidabilità anche di quello "secchio-munito" di Forcella?". Questo il post dell'inviato di Striscia, che su Facebook ha anche postato il video di quello che è accaduto.