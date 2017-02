Falsa beneficenza, Luca Abete: “Questa associazione non ci convince”

Striscia la Notizia, con il suo inviato in Campania Luca Abete, sta dando la “caccia” alle associazioni che fanno falsa beneficenza. Abete a Napoli ha intercettato - nell'ultimo servizio andato in onda - alcuni volontari che raccoglievano fondi in una piazza del centro storico cittadino. Con tanto di pettorina con il nome dell'associazione, il gruppo fermava decine di passanti chiedendo loro soldi destinati ad alcune iniziative benefiche.

“Questa associazione non ci convince”, ha però sottolineato Abete, il quale ha riscontrato che il loro numero di telefono risultava inesistente e l'indirizzo della sede legale inesatto. Il presidente, ripreso con una telecamera nascosta da un persona di Striscia, ha parlato di progetti a detta di Abete mai esistiti, tra cui un "accordo" con l'Asl la quale, interpellata, ha spiegato di non esserne assolutamente al corrente.

“A noi quest’ associazione non convince! - ha scritto l'inviato di Striscia sul suo profilo social – Dicono di essere impegnati nella raccolta fondi per iniziative a favore di disabili, bambini malati e persone indigenti, ma nei posti dove dicono di operare non li conosce nessuno. Cosa pensare di chi approfitta così della generosità altrui?”.