Auto clonate a Giugliano, Luca Abete rischia due volte di essere investito | VIDEO

Nuovo interessante servizio da Giugliano di Luca Abete, l'inviato in Campania di Striscia la Notizia.

"Avete mai sentito parlare di auto clonate? - scrive Abete sui social network - Io e Max Laudadio purtroppo sì".

Spiega quindi in che cosa consiste clonare una vettura: "Succede che i proprietari di una macchina scoprono per caso di non essere più proprietari dell’auto senza aver mai fatto un passaggio di proprietà".

"Abbiamo scoperto così che qualcuno dopo aver falsificato documenti, targhe e addirittura il numero di telaio, di un’auto rubata l’ha venduta spacciandola per quella originaria! Abbiamo così provato a capirne di più e non sono mancati i colpi di scena". In un servizio tra proprietari di auto, carabinieri, e addirittura un Abete che rischia due volte di essere investito.